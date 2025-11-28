В Омске подорожают электронные проездные

Чиновники распланировали повышение цен на 3 года вперед.

omskinform.ru

Администрация Омска планирует повышение тарифов на электронные проездные билеты в муниципальном транспорте. Согласно опубликованному на сайте мэрии проекту постановления, изменения начнут действовать с 1 января следующего года.

Согласно проекту постановления, с 2026 года стоимость безлимитного проездного билета на месяц возрастет с 3192 рублей до 3360 рублей. В 2027 году проездные подорожают до 3428, в 2028 году – до 3696 рублей.

Проездной билет на 15 дней подорожает с 1596 рублей до 1680 рублей. С 1 января 2027 года проездные подорожают до 1764, а с 2028 года – до 1848.

Проездной на 30 поездок, действительный в течение двух месяцев, с января следующего, 2026 года подорожает с 1140 рублей до 1200 рублей. С 2027-го проездные будут стоить уже 1260 рублей, а в 2028-м подорожают до 1320 рублей.

Электронный проездной на 60 поездок с месячным сроком действия поднимется в цене с 2280 рублей до 2400 рублей. С 2027 года ЭПБ вырастут в цене до 2520 рублей, а с 2028-го – до 2640 рублей.

Стоимость льготных проездных также изменится: в 2026-м цена на безлимитные проездные вырастет с 1456 рублей до 1560 рублей. С 2027 года билеты подорожают до 1664 рублей, а в 2028 году будут стоить 1768 рублей.

Льготный проездной на 15 дней со следующего года подорожает с 728 рублей до 780 рублей. С 2027-го цена установится на уровне 832, а с 2028-го – 884 рубля.