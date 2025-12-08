Деда Мороза из Великого Устюга удивила скромная просьба омского мальчика

Саша попросил валенки для себя, яблоки для бабушки, а для сестренки - куклу.

Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что за десять лет своих путешествий он успел подарить людям самые необычные подарки. О необычных просьбах он рассказал на пресс-конференции.

Люди просили у новогоднего волшебника живую корову, старинный ткацкий станок, настоящую печь, набор микрофонов и даже билеты на балет.

Также он отметил просьбу маленького омича. Дед Мороз рассказал, что Саша попросил на Новый год новые валенки для себя, яблоки для бабушки и куклу для сестры.

– Вспоминаю письмо от мальчика Саши из Омска, когда он пишет о том, что деду, пожалуйста, пришли новые валенки, бабушке – яблок, сколько не жалко, а сестренке – куклу, – цитируют волшебника РИА Новости.