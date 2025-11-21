150 рублей с младенцев: омичи отказываются от поездок в Сибирские владения Деда Мороза из-за цен

Стоимость билетов выросла более чем в два раза.

Омичи заявили о своем недовольстве подорожанием билетов в Сибирские владения Деда Мороза в Большеречье. Жители региона хотели бы знать, с чем связан рост цен.

Отметим, что в этом году стоимость взрослого билета свыросла с 800 до 2000 рублей. Дети до 16 лет вместо 700 рублей теперь платят 1500 рублей, а дети до 3 лет – 150 рублей, хотя раньше платы не было.

– К сожалению, повышение цен вызвано ростом издержек на организацию мероприятия. Подорожали свет, топливо (все объекты отапливаются дровами), расходные материалы на декорации и костюмы, услуги привлеченных специалистов, оборудование, безопасность и налоги, – сообщает музей-заповедник «Старина Сибирская».

Омичи, однако, не верят в рост издержек более чем в два раза. Тем более что цены повышали каждый год.

– В этом году, к сожалению, не еду по причине поднятия цен, – прокомментировала ситуацию одна из омичек.

Некоторые комментаторы также решили отказаться от поездки в Большеречье в пользу других мероприятий.