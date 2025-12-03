Билеты в «Сибирские владения Деда Мороза» резко подешевели после жалоб омичей

Их стоимость уменьшилась вдвое.

Билеты в «Сибирские владения Деда Мороза» в Большеречье подешевели в два раза после многочисленных жалоб омичей в ноябре.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», в этом году цены на билеты заметно выросли . Взрослый билет предлагался за 2000 рублей, билет для детей до 16 лет – за 1500 рублей, а детям до трех лет необходимо было платить 150 рублей, хотя ранее вход был бесплатным. В связи с этим многие омичи отказались от поездки в Большеречье и предпочли другие развлечения. После этого организаторы запустили специальную акцию.

– С 19 по 25 января 2026 года предусмотрена 50 %-ная скидка на посещение новогодних представлений в «Сибирских владениях Деда Мороза». Количество билетов ограниченно, спешите забронировать удобное для вас время, – говорится в сообщении организаторов.

Теперь с учетом скидки стоимость билета для взрослого составляет 1000 рублей, для ребенка – 750 рублей, стоимость билета для малышей до трех осталась прежней – 150 рублей.