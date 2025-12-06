Ради новостроек в центре Омска под снос пустят больше сотни домов

Омичи, живущие в старых и частных домах, рискуют оказаться на улице.

Omskinform.ru

Центр Омска собираются массово застраивать многоэтажками, однако на участках, отдаваемых под КРТ, сейчас живут люди. Напомним, что в ближайшее десятилетие в Центральном округе может «вырасти» минимум 123,8 тыс. кв. метров нового жилья.

Так, ради застройки участка в границах улиц Сенной, Чехова и Газетного переулка предстоит демонтаж двух двухэтажных деревянных домов по адресу: ул. Сенная, 33 и 35. Оба дома построены более 100 лет назад – в 1917 году.

Предполагаемые новостройки на участке в границах улиц 7-я Северная, Герцена, 3-я Северная и Осоавиахимовская «потеснят» частный сектор. Здесь рассматриваются два смежных участка общей площадью 2,34 га. Обе территории заняты частным сектором, что потребует переговоров с владельцами и вероятного выкупа земли. Однозначно под снос попадут 26 частных домов на первом участке и еще 3 частных дома на втором.

Планы по сносу есть и на старые многоквартирные дома, стоящие между улицами Пушкина, Маяковского, Маршала Жукова и Бульварной. Демонтажу подлежат два многоквартирных дома по адресам: ул. Пушкина, 107, Училищная, 4 и 2. Также жертвой бульдозера станут три частных дома на Училищной и два многоквартирных дома по адресам: Пушкина, 133, к. 8, и Маршала Жукова, 152.

В границах улиц Лермонтова, 3-й Разъезд, Красных Зорь и 24-я Линия КРТ уничтожит многоквартирные дома и почти сотню «частников». Под снос определены три многоквартирных дома по адресам: 3-й Разъезд, 14, 16, и 27-я Линия, 7, а также 97 частных домов.

Напомним, что в Омске существует проблема со сносом старых жилых домов, вместо которых планируется построить многоэтажки. Так, договор на развитие территорий в границах улиц Маяковского, Масленникова, 7-я Линия, 8-я Линия был подписан давно, однако живущих на этой территории омичей проинформировать забыли. Некоторые из них узнали о предстоящем сносе собственных домов от корреспондентов «Омск-информа».

Через несколько месяцев представители застройщика все же вышли на контакт, однако предложенная компенсация не устроила «частников». Омичи сомневаются, что предложенной за их имущество суммы хватит на покупку жилья для переезда.

Также сообщалось, что отсутствие ответа на невыгодную сделку будет расценено как отказ от заключения договора, а «в случае отказа имущество может быть изъято в принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством».

Тогда речь шла об одном участке, на котором расположены 14 домов. Сейчас же под снос планируют пустить 129 частных и 9 многоквартирных жилых строения.