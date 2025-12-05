Умеет объезжать пробки: по Омску будет курсировать уникальный электробус

«Генерал» также не зависит от отключений электричества.

Фото: Omskinform.ru

С середины декабря в Омске начнется тестовая эксплуатация нового электробуса «Генерал». О его особенностях рассказал водитель МП «Электрический транспорт» с почти 20-летним стажем Александр Серегин. По его словам, основное достоинство нового транспорта заключается в мобильности и полной независимости от контактной сети.

– Пробки на СибАДИ, например, на электробусе можно объехать и не будет таких затруднений, как на троллейбусе. Если электричество отключат, то троллейбусы стоят, а на электробусе просто штанги сложил и поехал, – пояснил Серегин.

Управление токоприемниками автоматизировано: штанги опускаются нажатием кнопки, благодаря чему водителям не нужно выходить из салона. При возникновении пробки на маршруте водитель может, не снижая скорости, опустить штанги и спокойно объехать препятствие, продолжая движение.

– Нажал на кнопочку, они сами опустились, и все, продолжаем движение. Но, чтобы поднять штанги, надо выйти, поскольку у нас в городе на проводах нет специальных «ловушек». Но за веревки дергать, как у троллейбусов, уже не надо, веревок тут нет. Взял телескопическую удочку, разложил, поставил штанги, – рассказал водитель.

Кнопки в новом электробусе расположены удобно, сиденья комфортные, а камеры, которых в «Генерале» около девяти штук, обеспечивают хороший обзор. Кроме того, отопление и кондиционер регулируются отдельно для салона и кабины, в отличие от троллейбусов «Адмирал».

– В «Адмирале» печки включил, и они все четыре работают. А тут ты можешь включить отдельно одну печку, две. Так же кондиционер здесь работает. В «Адмирале», например, летом едешь, пассажиры попросили включить кондиционер, и он работает и в кабине, и в салоне. Ты едешь, мерзнешь, а отключить не можешь. А тут включил отдельный кондиционер, как тебе удобно, – отметил Александр Серегин.

При этом водитель подчеркнул, что салон устроен по аналогии с «Адмиралом», что делает электробус привычным и удобным для пассажиров.