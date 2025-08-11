Омск-Информ
·Общество

Он дублирует троллейбусный маршрут № 4.
Сегодня, 11 августа, в Омске начал работать первый электробус. Как сообщает ТГ-канал «Комнатный урбанист», он курсирует по троллейбусному маршруту № 4э, который повторяет троллейбусный маршрут № 4 и связывает нефтезавод и железнодорожный вокзал.
До декабря электробус будут тестировать, чтобы понять, как техника поведет себя в холода. После этого омские власти могут закупить несколько электробусов для перевозки горожан.
Напомним, 37-местный электробус «Сириус», выпущенный вологодским предприятием, может проехать на одном заряде батареи 200–240 километров. Причем батареи рассчитаны на эксплуатацию при температуре от –40 до +40 градусов.
На прошлой неделе за руль электробуса сел мэр Сергей Шелест. Он прокатил на новом транспорте сотрудников мэрии.
Андрей Андреев
