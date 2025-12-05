Стало известно, по какому маршруту поедет новый омский электробус

На маршруте уже работает один электробус.

Omskinform.ru

Новый омский электробус будут тестировать на маршруте № 4, сообщил начальник филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия «Электрический транспорт» Василий Мелищук. Предположительный срок запуска – середина января, однако точная дата зависит от скорости подготовки документации.

– Маршрут мы определили для тестовой эксплуатации № 4. По срокам это будет примерно середина января, в зависимости от того, как быстро мы сможем подготовить документацию, – рассказал Мелищук.

На троллейбусном маршруте № 4 уже «катается» электробус. Со следующего года к уже курсирующему по омским улицам «Сириусу» добавится «Генерал».

Ранее сообщалось, что перед отправкой электробуса на маршрут будет назначен опытный экипаж. Прежде чем приступить к выполнению рейса, водители пройдут обязательный инструктаж под руководством представителя завода-изготовителя.

Новый электробус основан на модернизированной модели троллейбуса «Адмирал». «Генерал» оснащен модулями энергосбережения и унифицированными компонентами, заимствованными у троллейбусной техники, что позволит снизить расходы на техническое обслуживание.