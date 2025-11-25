Шелест сообщил о поставке в Омск электробуса «Генерал»

Уже через пару дней в Омске ждут прибытия электробуса модели «Генерал», после чего он начнет курсировать в тестовом режиме.

ПК Транспортные системы

В Омск едет «Генерал» – электробус российского производства на днях прибудет в город, а в декабре его должны начать эксплуатировать в тестовом режиме.

– Подписали договор на поставку электробуса модели «Генерал» производства ООО «ПК Транспортные системы». Пока попробуем транспорт в тестовом режиме. Дата планируемой поставки – 27 ноября. Срок тестирования – 30 дней. В период с 4 по 6 декабря в наш город приедут представители завода-изготовителя, после чего электробус выйдет на обкатку, затем на улицы города. Маршрут ещё определяем, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Перед выходом в линию за электробусом будет закреплен опытный экипаж. Предварительно представитель завода-изготовителя проведет для водителя обязательное обучение.

Добавим, что отличительная особенность всего подвижного состава, произведенного предприятием ПКТС, – это стопроцентно низкий пол. Электробус разработан на базе рестайлинговой модели троллейбуса «Адмирал» и имеет модульные решения по системам накопления энергии, а также унификацию с троллейбусом, что сокращает затраты на обслуживание.

Троллейбусы «Адмирал», которыми в значительной степени укомплектован парк предприятия «Электрический транспорт», сразу полюбились омичам за свой комфорт.

Уточним, что ожидаемый «Генерал» – это уже второй электробус, которому предстоит в Омске тестовая эксплуатация.