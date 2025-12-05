Бастрыкин потребовал разобраться в ДТП со скорой, в котором пострадала омичка

Пенсионерка, находившаяся в карете скорой помощи, получила несколько переломов.

Фото: t.me/ugibdd_omsk

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение региональному управлению СКР провести процессуальную проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Омске.

Напомним, что инцидент произошел 2 декабря. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Грейт-Вол» не пропустил скорую, которая ехала ему навстречу по той же полосе с включенными спецсигналами. От столкновения скорая помощь врезалась в дерево. В этот момент бригада медиков везла пожилую омичку, находящуюся в состоянии комы.

В результате аварии 82-летняя пациентка была доставлена в больницу с переломами, также получил травмы фельдшер, находившийся в машине.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Ход исполнения поручения взят на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.