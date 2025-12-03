Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Газель «всмятку»: в Омске внедорожник «влетел» в скорую

Пострадал пассажир скорой помощи.

Вчера, 2 декабря, в 17:50 в отдел ГИБДД поступило сообщение о ДТП с каретой скорой помощи. Происшествие случилось в Октябрьском округе Омска.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «Грейт-Вол», двигаясь по улице Лизы Чайкиной, столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала навстречу по той же полосе с включенными спецсигналами. Причиной столкновения стало неправильное выполнение разворота.

Как видно на фотографии, машина скорой помощи столкнулась с деревом. Передняя часть «газели» смяло в груду металлолома.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась пассажиру кареты скорой помощи – сотруднику медучреждения.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

1336
·Происшествия

Газель «всмятку»: в Омске внедорожник «влетел» в скорую

Пострадал пассажир скорой помощи.

Вчера, 2 декабря, в 17:50 в отдел ГИБДД поступило сообщение о ДТП с каретой скорой помощи. Происшествие случилось в Октябрьском округе Омска.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «Грейт-Вол», двигаясь по улице Лизы Чайкиной, столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала навстречу по той же полосе с включенными спецсигналами. Причиной столкновения стало неправильное выполнение разворота.

Как видно на фотографии, машина скорой помощи столкнулась с деревом. Передняя часть «газели» смяло в груду металлолома.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась пассажиру кареты скорой помощи – сотруднику медучреждения.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

1336