К коме добавились переломы: в ДТП со скорой в Омске пострадала женщина

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: t.me/ugibdd_omsk

В машине скорой помощи, которая вчера, 2 декабря, попала в ДТП на улице Лизы Чайкиной, медики везли пожилую женщину в коме, рассказали очевидцы происшествия в соцсетях.

В результате аварии женщина получила несколько переломов, ее госпитализировали. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает «Новый Омск». Водитель скорой помощи и медики получили незначительные травмы.

Напомним, авария произошла вчера вечером на улице Лизы Чайкиной. Как сообщили в полиции, 46-летний водитель автомобиля Great Wall при развороте не пропустил скорую, которая ехала ему навстречу по той же полосе с включенными спецсигналами. От столкновения скорая помощь врезалась в дерево.