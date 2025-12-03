Выживал как мог: объявилась еще одна жертва омской мошенницы, «разводившей» сирот

На средства пострадавшего были куплены две машины.

прокуратура Омской области

Стало известно о еще одном пострадавшем от махинаций омской рецидивистки Фатимы Яминовой. Историей потерпевшего поделилась журналистка Наталья Граф.

В 2016 году сирота по имени Сергей, испытывавший финансовые трудности, встретил Яминову через подругу, воспитанницу детского дома. Представившись Еленой, Яминова вызвалась помочь с финансами и быстро вошла в доверие парня.

Затем женщина предложила Сергею решить финансовые проблемы путем продажи его единственной квартиры, тогда оцененной в 910 тыс. рублей. Деньги Яминова предложила направить на открытие бизнеса по выращиванию грибов для элитных ресторанов. Вскоре после оформления сделки Сергей отдал ей 360 тыс. рублей на развитие совместного предприятия.

Позже Сергей отправился в Москву вместе с Яминовой и ее знакомым Артуром. Там они получили ключи от автомобиля «Тойота», якобы для временного пользования. Пока сирота ходил в магазин, машина таинственным образом исчезла.

Далее рецидивистка предложила купить подержанный «БМВ», оформив покупку на ее имя, так как документы Сергея были в угнанной машине. За руль сел знакомый «Елены» Аркадий, после чего Сергей и Артур остались одни в московском хостеле, а новые владельцы «немца» отправились якобы искать пропавшую машину. Утром следующего дня исчез и Артур, а связь с Яминовой оборвалась.

Так, Сергей оказался в столице без жилья, документов и средств к существованию. Лишь спустя полтора года он сумел оформить бумаги заново, устроиться на работу и вернуться в родной Омск.

– Каждый день я думал, как мне быть – поесть и ночевать в подъезде или не есть и заплатить за койку в хостеле, – цитирует сироту Наталья Граф. – Из вещей у меня был единственный спортивный костюм.

Напомним, что 57-летнюю Фатиму Яминову сейчас судят за мошенничество в отношении детей-сирот. Женщина, обвиняемая в мошенничестве, обманывая детей-сирот с ограниченными возможностями, представлялась помощницей и защитницей. Пользуясь наивностью пострадавших, она сначала завоевывала их доверие, предоставляла еду, одежду и временную крышу над головой после выпуска из интерната. Одновременно собирала информацию об их имущественных правах.

Со времени совершения первого преступления в январе 2017 года до последнего эпизода в декабре 2023 года, обвиняемая успела похитить около 13 млн рублей у шести выпускников детских учреждений. Признав вину полностью, она не возвратила ни копейки украденных средств.

В сентябре обвиняемая нарушила условия подписки о невыезде и перестала посещать судебные заседания. После «побега» подсудимую объявили в федеральный розыск. Через месяц Яминову задержали и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас «разводившая» сирот мошенница находится в СИЗО.