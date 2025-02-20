По данным следствия, Фарида Яминова входила в доверие к ребятам с различными психическими заболеваниями, получая доступ к счетам воспитанников детдомов.

В Куйбышевском районном суде Омска начался процесс по уголовному делу 57-летней Фариды Яминовой по факту хищения у детей-сирот 13 млн рублей. Она обвиняется по ч. 3-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Согласно обвинительному заключению, данная гражданка под предлогом оказания помощи знакомилась с имеющими врожденные психические заболевания воспитанниками детдомов. Она входила к детям в доверие, приобретая продукты питания, одежду, обеспечивая их временное проживание после выпуска из интернатов в своей съемной квартире. И, пользуясь доверчивостью, узнавала сведения об их имущественном положении.

Проявляя мнимую заботу, обвиняемая получала доступ к банковским счетам сирот и похищала денежные средства. В одном случае она убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а вырученные денежные средства присвоила. Таким образом, в период с января 2017 г. по декабрь 2023 г. она похитила у 6 выпускников почти 13 млн рублей. Вину в совершении преступления Фарида Яминова признала полностью, однако причиненный ущерб не возместила.

Напомним, дело было возбужденно Следкомом 27 ноября 2023 года за обман экс-воспитанника КУОО «Дом детства на Кордной». Затем соединено с переданным из полиции делом, возбужденным еще в июне 2022 года, по факту хищения денег у бывшего воспитанника КУОО «Дом детства Радуга». В дальнейшем следствие выявило еще четыре подобных эпизода преступления по похожим схемам.