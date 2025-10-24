Силовики поймали сбежавшую из Омска рецидивистку, «разводившую» сирот на миллионы

Фатиму Яминову задержали и отправили в СИЗО.

прокуратура

Полицейские разыскали и задержали 57-летнюю Фатиму Яминову, которую судят за мошенничество в отношении детей-сирот. Женщина перестала являться на заседания Куйбышевского суда и нарушила условия подписки о невыезде, покинув города. Пришлось объявлять ее в федеральный розыск.

– В судебные заседания 15 и 25 сентября, 6 октября 2025 года подсудимая не явилась. В нарушение условий подписки о невыезде и надлежащем поведении покидала территорию города Омска без извещения суда, – сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали при попытке снова покинуть Омск. В результате меру пресечения ей изменили на содержание под стражей. Женщину отправили в СИЗО-1.

Напомним, по версии следствия, омичка похитила у детей-сирот почти 13 млн рублей.