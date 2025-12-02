Омск-Информ
·Политика

Омского министра образования Степанову продлили еще на год

Чиновница возглавила это ведомство чуть более года назад.

Полномочия министра образования Омской области Ольги Степановой продлены на год, соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Степанова была назначена на этот пост в конце ноября 2024 года. Ранее чиновница трудилась первым заместителем министра спорта Омской области.

Ранее сообщалось о продлении полномочий целого ряда заместителей министров. С ними заключены новые годовые контракты.

