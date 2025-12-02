Хоценко назначил еще троих заместителей министров в Омске

Свои посты сохранили Наталья Иванова, Евгений Кравченко и Светлана Акимова

@GigaChat

Губернатор Омской области Виталий Хоценко переназначил еще троих заместителей министров. С ними заключили трудовые договоры еще на год.

Первым заместителем министра спорта вновь стала Наталья Иванова. Она занимает этот пост с 28 ноября 2024 года, а ранее была заместителем министра здравоохранения.

Заместителем министра строительства и архитектуры вновь назначили Евгения Кравченко. Он работает в этой должности с весны 2022 года.

Заместителем министра финансов снова стала Светлана Акимова. Она занимает должность зама с ноября 2015 года.