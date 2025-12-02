Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Ушедший из «Авангарда» «вундеркинд» рассказал о новом этапе в карьере

Нападающий Ансель Галимов рассыпался в благодарностях руководству клуба.

Экс-форвард омского «Авангарда» Ансель Галимов прокомментировал свой уход из клуба. Нападающий поблагодарил команду за проведенное время и поделился, почему принял решение о переезде.

– Хочу выразить исключительно благодарность в адрес хоккейного клуба «Авангард» за то время, которое там провел. Сейчас у меня новый этап в карьере, для меня он очень важный, – цитирует форварда «Чемпионат».

Галимов отметил, что рад возвращению в Москву, где находится его семья и ребенок, и подчеркнул, что после тренировок каждый день может быть с близкими, чего ему не хватало в Омске.

Напомним, форвард был подписан «Авангардом» 18 сентября этого года, а главный тренер команды Ги Буше называл его вундеркиндом. Однако уже 21 ноября клуб расторг контракт с Галимовым. За время выступлений за омичей он провел 16 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

·Спорт

Ушедший из «Авангарда» «вундеркинд» рассказал о новом этапе в карьере

Нападающий Ансель Галимов рассыпался в благодарностях руководству клуба.

Экс-форвард омского «Авангарда» Ансель Галимов прокомментировал свой уход из клуба. Нападающий поблагодарил команду за проведенное время и поделился, почему принял решение о переезде.

– Хочу выразить исключительно благодарность в адрес хоккейного клуба «Авангард» за то время, которое там провел. Сейчас у меня новый этап в карьере, для меня он очень важный, – цитирует форварда «Чемпионат».

Галимов отметил, что рад возвращению в Москву, где находится его семья и ребенок, и подчеркнул, что после тренировок каждый день может быть с близкими, чего ему не хватало в Омске.

Напомним, форвард был подписан «Авангардом» 18 сентября этого года, а главный тренер команды Ги Буше называл его вундеркиндом. Однако уже 21 ноября клуб расторг контракт с Галимовым. За время выступлений за омичей он провел 16 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.