«Вундеркинд» из «Авангарда» нашел другой клуб

С Анселем Галимовым заключили пробный контракт.

hawk.ru Бывший нападающий «Авангарда», 34-летний Ансель Галимов, переходит в московское «Динамо». Как уточняет «Матч ТВ», с форвардом заключили просмотровый контракт до 30 декабря, по которому он заработает 200 тыс. рублей.

В текущем сезоне Галимов сыграл 16 матчей за омичей и набрал 2 (1+1) очка. И должен был получить 15 млн рублей.

Напомним, что форвард был подписан 18 сентября этого года, а главный тренер «Авангарда» Ги Буше называл его вундеркиндом.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Галимов сыграл 695 матчей, забросил 118 шайб и сделал 110 результативных передач.