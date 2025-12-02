Парк Победы благоустроит подрядчик ремонта моста у Телецентра в Омске

Работы выполнит компания «СтройТраст», делавшая первую очередь.

Власти Омска выбрали исполнителя для продолжения благоустройства парка Победы на Левобережье. Первая попытка заключить договор сорвалась из-за отсутствия претендентов.

На повторных торгах заявку подала единственная фирма – компания «СтройТраст». Это предсказуемый исход аукциона.

Теперь «СтройТраст» получит контракт стоимостью 22,3 млн рублей, предусматривающий укладку асфальтового покрытия, монтаж светильников и устройство тротуаров.

Работы, предусмотренные договором, должны были завершиться до наступления морозов, но в итоговом варианте документа срок завершения продлили до 1 мая 2026 года.

Напомним, год назад мэрия заключила договор на 250 миллионов рублей на первый этап благоустройства. При этом победитель аукциона – компания «СтройТраст» согласилась выполнить работы почти в 15 раз дешевле – всего за 16 миллионов.

Отметим, что «СтройТраст» занимался восстановлением Ленинградского моста, бульвара Архитекторов, моста имени 60-летия ВЛКСМ. Однако недавно строители, работающие на мосту, устроили забастовку из-за задержек зарплат.