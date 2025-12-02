«Бурлящее море»: в Омске прорвало трубу с кипятком

По словам очевидцев, горячая вода течет на железную дорогу.

vk.com/chp55 В Омске в поселке Биофабрика случился масштабный прорыв трубы с горячей водой, превративший улицу в «бурлящее море». Видеокадры появились в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Как явствует из видео, горячая вода растекается по окрестностям.

– Трубу прорвало. Теперь море. Есть второй прорыв. Здесь аж все бурлит. Вода бежит на железную дорогу, – говорит омичка.

На сообщение оперативно отреагировали представители «Тепловой компании». Специалисты обещают завершить восстановление трубопровода в ближайшие дни.

– По адресу: 3-й Разъезд, 11, сегодня проводятся ремонтные работы на трубопроводе. Вернемся с ответом не позднее 5 декабря, – сообщили в «Тепловой компании».

Напомним, что на прошлой неделе пожилой омич провалился в яму с кипятком. После этого инцидента другие омичи стали сообщать о подобных «горячих озерах» в городе. С прорывами столкнулись жители Чкаловского поселка.