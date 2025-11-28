После падения пенсионера в яму с кипятком в Омске нашли другие «горячие озера»

С прорывами столкнулись жители Чкаловского поселка.

t.me/omsknewstrain

После инцидента, когда пожилой мужчина провалился в яму с кипятком, омичи начали сообщать о других опасных участках в городе. В частности, с аналогичными «горячими озерами» под ногами столкнулись жители Чкаловского поселка.

– На улице Индустриальной не одну неделю из земли пробивается кипяток, рядом колледж, затопило все. От воды все размывает, ехать и ходить опасно, неизвестно, что уже под ногами и под колесами. От воды идет пар, – говорится в сообщении телеграм-канала «Омский новостной поезд».

В мэрии Омска прокомментировали обращение местных жителей. Несмотря на жалобу, власти заявляют, что прорыв на участке устранен.

– По информации сотрудника дорожно-эксплуатационного участка, порыв на участке устранен, ливневка находится в рабочем состоянии, – ответили в администрации.

К обсуждению присоединилась другая омичка, сообщившая о похожей проблеме на улице 50 лет ВЛКСМ, между домами 2а и 2б. По ее словам, несмотря на многочисленные обращения, на участке все еще находится «озеро горячей воды». В «Тепловой компании» пообещали уточнить информацию.