«Ничего не будем делать»: строители моста у Телецентра в Омске продолжают забастовку

По словам рабочих, им уже три недели задерживают зарплату.

департамент строительства администрации Омска

Сегодня, 1 декабря, появились сообщения о том, что около 60 рабочих, занимающихся ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, не выйдут на работу. Как сообщается в соцсетях, причиной забастовки стала задержка зарплат некоторым строителям.

Несмотря на заявления администрации города о том, что ремонт продолжается, реальная картина на объекте иная. По словам самих рабочих, они вышли на место, но заниматься ремонтом отказываются, пока не получат обещанные деньги.

– Сидим на рабочем месте, и все. Нам не положено уходить. Пока не заплатят, ничего не будем делать, – приводит слова одного из строителей «НГС55».

Как рассказал другой рабочий, задержка заработной платы составляет около трех недель, а постоянные обещания руководства выплатить деньги не выполняются.

– Так мы работали, все хорошо было. Зарплату стали задерживать. Третью неделю не платят. Начальство сидит в вагонах, молчит. Ждем, мы написали официальную бумагу. Подождали, каждый раз нам обещают: то понедельник, то пятница, то суббота. Обманывают. Народ-то весь в кредитах, ипотеках. Платить надо, – сообщил строитель.

«Омск-информ» следит за развитием событий и готов предоставить слово всем участникам конфликта.