В омской мэрии прокомментировали забастовку рабочих на мосту у Телецентра

Власти заявляют, что работы продолжаются в соответствии с графиком.

департамент строительства администрации Омска

В администрации Омска прокомментировали информацию о массовой забастовке строителей, участвующих в реконструкции моста им. 60-летия ВЛКСМ. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что около 60 человек сегодня не выйдут на работу из-за задержек зарплаты.

Как сообщили в мэрии, работы продолжаются в соответствии с графиком. Накануне на объекте трудились 75 человек, которые занимались монтажом смотровых ходов, ремонтом балок, подготовкой подхода у опоры № 1 к устройству дорожной одежды и ремонтом подферменников опоры № 1. Сегодня, 1 декабря, реконструкция также продолжается.

– Сегодня работы продолжаются в установленном графике. На объекте, на подходах к мосту, в том числе трудится бригада дорожников – завершает устройство ливневой канализации со стороны Левобережья, – сообщили в администрации.

Ежедневный контроль качества и объемов выполненных работ осуществляется специализированной организацией, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что ремонт моста у Телецентра готов на 30 %. Из-за сложностей, связанных с неучтенными в проекте повреждениями, переход строителей на другую половину затянулся. Работы должны были закончить еще в ноябре, однако сроки перенесли до декабря.

Напомним, что ремонтом моста занимается компания «Стройтраст», которая реконструировала бульвар Архитекторов, ремонтировала Ленинградский мост, а также строила дорогу по улице Крупской.