Президент омского «Иртыша» Сычев внезапно покинул клуб

Ранее он заявил о возвращении на поле в качестве игрока.

ФК «Иртыш»

Известный футболист, бывший игрок сборной России и президент омского футбольного клуба «Иртыш» публично заявил о завершении своей работы на посту главы. Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».

– Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Хотел бы поблагодарить губернатора Омской области Виталия Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата – выход в золотой дивизион, – рассказал футболист.

Он признался, что вложил немало усилий, нервов и здоровья. Теперь пришло время немного отдохнуть и набраться сил, ведь, как выразился экс-нападающий, впереди его ждут новые вызовы.