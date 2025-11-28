Прокуратура подала в суд из-за завышенных тарифов на подключение газа в Омске

По данным проверки, организации необоснованно увеличили плату за присоединение к газораспределительным сетям.

Прокуратура Омской области инициировала судебные разбирательства против РЭК Омской области. В ведомстве обнаружили, что плата за подключение к газовым сетям для омичей была несправедливо завышена.

В ходе проверки были проанализированы документы, на основании которых РЭК установила стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Омскоблгаз» и АО «Омскгазэксплуатация».

– Выявлено необоснованное включение регулируемыми организациями расходов, применение неверных индексов изменения сметной стоимости строительства, что привело к увеличению платы за присоединение к газораспределительным сетям для заявителей, – уточнили в прокуратуре.

Заместитель прокурора Омской области уже направил в суд два административных иска с требованием отменить приказы РЭК, установившие эти ставки с нарушениями закона.

Напомним, ранее благодаря вмешательству прокуратуры был отменен указ губернатора об индексах изменения платы за коммунальные услуги в 39,6%.