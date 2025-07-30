Надзорное ведомство потребовало признать повышение тарифов незаконным.

Омская прокуратура намерена в суде признать незаконными нормативные акты о повышении платы за отопление.

По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева проверила Указ губернатора и приказы РЭК, на основании которых предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги вырос с 16,1 до 39,6.

Установлено, что РЭК Омской области при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «Тепловая компания», в отсутствие на то оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков. В документ включили мероприятия, которые не обеспечены финансированием. Речь идет о фактическом обследовании сетей, что влечет за собой дополнительные затраты, которые и легли в квитанции омичей.

В результате с 1 июля текущего года в регионе были существенно увеличены тарифы на тепловую энергию АО «Омск РТС», АО «Тепловая компания».

В целях устранения нарушений прокуратура внесла губернатору, мэру, председателю Горсовета и и директору «Тепловой компании».