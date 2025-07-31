Губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующий указ.

Указ, согласно которому с 1 июля в Омске увеличился предельный индекс оплаты услуг ЖКХ с 16,1 до 39,6 %, отменен. Соответствующий документ сегодня, 31 июля, подписал губернатор Виталий Хоценко.

– Признать утратившим силу указ губернатора Омской области от 25 июля 2025 года № 129 «О внесении изменений в указ губернатора Омской области от 13 декабря 2024 года № 267», – говорится в указе главы региона.

В документе подчеркивается, что поставщики коммунальных ресурсов в своих правоотношениях с гражданами и юридическими лицами с 1 июля должны руководствоваться именно декабрьским указом, по которому предельный индекс оплаты услуг ЖКХ составил 16,1 %. Фактически речь идет о перерасчете июльских квитанций.

Накануне областная прокуратура выступила с заявлением о незаконности нормативных актов о повышении платы за отопление в регионе. Как было установлено в ходе проверки, РЭК Омской области при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «Тепловая компания» без оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков. В документ включили мероприятия, которые не обеспечены финансированием: обследование и замену сетей на сумму 200 млн рублей. Эти дополнительные затраты в итоге легли в июльские счета омичей за отопление.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление губернатору, мэру, председателю горсовета и директору «Тепловой компании».