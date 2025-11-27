Стало известно, увидят ли омичи новогодний салют

Власти пояснили, что праздничный фейерверк не планировался.

Freepik

В Омске в новогоднюю ночь снова не будет традиционного праздничного салюта. Как сообщила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, проводить фейерверк на Новый год не планировали изначально.

Отметим, что последний салют, организованный городскими властями, омичи видели на День города в 2023 году.