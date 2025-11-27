Жители омской деревни остались без автобуса в город

Омичам предлагают добираться в город через поселок.

omskinform.ru

Жители деревни Михайловки Кормиловского района Омской области обратились к губернатору Виталию Хоценко с жалобами на отсутствие прямого автобуса в город.

– Деревня Михайловка в Кормиловском районе осталась без транспорта, – написал один из обеспокоенных сельчан в комментариях под постом главы региона.

Ситуацию прояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Андрей Хафизов. По его словам, маршрут № 1172 был отменен из-за того, что перевозчик регулярно не выполнял рейсы, а новый конкурс не привлек участников.

В качестве альтернативы чиновник предложил жителям добираться до Омска через рабочий поселок Кормиловка.

– Добраться до Омска жители Михайловки могут через рабочий поселок Кормиловка, пересев на межмуниципальные маршруты № 813 Кормиловка – Омск, № 1149 Омск – Калачинск, № 1157 Омск – Оконешниково или на электропоезде Омск – Кормиловка, – ответил Хафизов.

Однако, по словам сельчан, этот вариант неудобен, так как даже до Кормиловки отсутствует ежедневный транспорт, что превращает поездку в город в серьезную проблему.

Ранее сообщалось, что жители деревни Зеленое Поле тоже оказались отрезанными от Омска. В минтрансе произошедшее объяснили закрытием транспортной развязки.