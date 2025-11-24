Омск-Информ
·Общество

Маршрут изменился: омичи остались отрезанными от города из-за частного перевозчика

Теперь людям приходится идти на остановку целых два километра.

Жители деревни Зеленое Поле пожаловались в соцсетях на отсутствие транспортного сообщения. Населенный пункт, который располагается под Омском, потерял связь с городом.

– С 18 ноября 2025 года остались без единственного транспорта, газель № 10 изменила схему маршрута, и теперь 3000 жителей остались отрезанными. Ближайшая остановка находится в двух километрах по федеральной трассе, без тротуаров, без освещения, – сообщает автор поста.

Теперь пожилые люди не могут ездить в городские больницы, а молодым не на чем добраться до работы и вузов.

По какой причине частный перевозчик изменил маршрут, не сообщается.

