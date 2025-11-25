В минтрансе объяснили изменение схемы движения омской маршрутки

Изменения связаны с закрытием транспортной развязки.

omskinform.ru

В Министерстве транспорта Омской области прокомментировали жалобу жителей деревни Зеленое Поле на изменение схемы маршрута № 100. Они отмечали, что с середины ноября микроавтобусы перестали заезжать в деревню, а до ближайшей остановки приходится идти два километра по трассе.

По информации ведомства, маршрут был скорректирован в связи с закрытием транспортной развязки станции Входная. Для местных жителей пообещали установить другую остановку.

– Из-за введения временного ограничения движения транспортных средств, выполняющих регулярные перевозки пассажиров, по автомобильной дороге «Транспортная развязка «Станция «Входная» в настоящее время изменена схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 100 Омск (Малиновского) – Ребровка. Перевозка пассажиров по маршруту № 100 выполняется из села Ребровка через поселок Магистральный в город Омск. Со стороны министерства направлено обращение в адрес магистрального сельского поселения Омского района с просьбой установить дополнительный остановочный пункт на пересечении дороги Магистральный – Ребровка и улице Новая по пути следования маршрута № 100, – ответили в министерстве.

В министерстве также добавили, что жители Зеленого Поля не остались без транспорта. Для них действует маршрут № 105, который ходит между Верхним Карбушем и Омском. Всего в день совершается шесть рейсов: три из Верхнего Карбуша и три с проспекта Комарова.