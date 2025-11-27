В центре Омска отремонтировали корпус педуниверситета

Здание отштукатурили, заменили кровлю и водосточную систему.

t.me/omsk_putevoditel

В Омске завершилась реставрация корпуса педагогического университета на Партизанской. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», строительные леса и основной мусор уже убраны.

Здание 1953 года постройки, ремонт которого стартовал в июне, получило новый фасад, обновленную кровлю и водостоки. Сообщается, что старинные фонари вернут на место в ближайшее время.

Напомним, что аукцион на поиск подрядчика был размещен в апреле. Процесс осложнился тем, что первоначальный конкурс на восстановление фасада и крыши не вызвал интереса у потенциальных исполнителей. Второй аукцион по фасадным работам также завершился без подачи заявок. Чтобы решить проблему, все этапы ремонта объединены в единый лот, общая сумма которого составила 72,1 млн рублей.