Стало известно, почему нельзя реконструировать старую Омск-Федоровку

По словам губернатора, около 80 зданий пришли в упадок и не соответствовали современности.

Сергей Мельников

В ходе программы «Хоценко о важном» один из зрителей спросил губернатора Виталия Хоценко, почему старые конструкции аэропорта не используются повторно при новом строительстве.

Губернатор пояснил, что невозможность повторного использования обусловлена значительным износом конструкций и устареванием материалов.

– Все здания строились в 80-е годы, начале 90-х. И весь комплекс, состоящий из восьми десятков зданий был заброшен. Здания пришли в упадок и за прошедшие 30 лет уже не соответствуют никаким современным требованиям, – рассказал губернатор в эфире.

Напомним, что сейчас на месте нового аэропорта проводится снос старых зданий. Стройка нового аэропорта начнется в следующем, 2026 году.

Стоимость работ оценивается уже в 64,6 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей омские власти займут у федералов под возведение инфраструктуры воздушной гавани. Завершить строительство планируется в 2028 году.