Шелест собирается прокатиться на новом электробусе

Глава города проведет пробный заезд за рулем и оценит удобство машины.

t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест намерен лично оценить новый электробус модели «Генерал», который на днях приедет в Омск для эксплуатации в тестовом режиме. Мэр проведет собственный тест-драйв машины, чтобы убедиться в ее готовности к городским маршрутам.

Это позволит градоначальнику получить полное представление о работе и комфорте электробуса как для пассажиров, так и для водителей, рассказали в пресс-службе мэрии.

– Перед выходом на линию Сергей Николаевич лично протестирует новую технику с точки зрения удобства пассажира и проведет пробный заезд за рулем для ознакомления с условиями работы водителя, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Галину Назарову.

Стоит отметить, что это не первый подобный опыт для Сергея Шелеста. В августе этого года он уже управлял электробусом «Сириус», который курсировал по Омску в тестовом режиме по троллейбусному маршруту № 4. Тогда машина градоначальнику понравилась.