Омский «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», от которого Буше приходит в ярость

В прошлой игре с нижнекамцами Ги Буше заработал удаление.

Сегодня, 25 ноября, хоккейный клуб «Авангард» встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Этот матч станет вторым в длительной выездной серии «ястребов».

Отметим, что сегодня омская команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 39 очков.

Напомним, что на прошлой игре с «Нефтехимиком» произошло яркое событие – игроков «Авангарда» удалили семь раз подряд. Судейство в одну сторону буквально вывело из себя эмоционального главного тренера «ястребов» Ги Буше, получившего в конце второго периода штраф за неспортивное поведение.

Сдержится ли Ги Буше в этот раз, омичи узнают вечером, в 22:00 по местному времени.

