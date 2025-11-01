Буше получил штраф за неспортивное поведение в матче «Авангарда»

Наставник «ястребов» не понравились семь удалений подряд у игроков его команды.

Сегодня, 1 ноября, омский «Авангард» играет с «Нефтехимиком» на льду «G-Drive Арены». Во втором периоде главный тренер омичей Ги Буше слишком бурно отреагировал на семь удалений подряд у игроков своей команды.

В итоге судьи не оставили это без внимания, наставника «ястребов» наказали на 2 минуты штрафа за неспортивное поведение.

Наставник омской команды и ранее вел себя эмоционально на скамейке «Авангарда», но удалений за это еще не получал.