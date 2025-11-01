«Авангард» победил «Нефтехимик» в матче с «односторонним» судейством

Судьи удалили омичей семь раз подряд, чем взбесили тренера «ястребов».

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали трудную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Ястребы» победили со счетом 2:1.

Очередную шайбу на свой счет записал лидер омичей Константин Окулов, реализовавший большинство уже на 5-й минуте игры, и Игорь Мартынов, забросивший в начале второго периода. Гостям удалось реализовать большинство на 36-й минуте встречи. Нижнекамцы сделали это с 7-й (!) попытки. Судейство в одну сторону буквально вывело из себя главного тренера «ястребов» Ги Буше, получившего в конце второго периода штраф за неспортивное поведение.

Несмотря на все трудности, омичи одержали итоговую победу и приблизились к «Автомобилисту» в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру «Авангард» проведет 5 ноября в Хабаровске против местного «Амура», а 7-го числа омичи сыграют во Владивостоке против «Адмирала». В Омске болельщики увидят свою команду 10 ноября, соперником «ястребов» будет питерский СКА.