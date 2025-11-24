В Омской области отменили режим ЧС на сельхозземлях

Фермеры смогут продолжить уборку урожая весной.

@GigaChat

В Омской области отменили режим ЧС, который был введен для сельскохозяйственных земель. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Решение об отмене режима ЧС подписал первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков в пятницу, 21 ноября. В распоряжении указано, что режим чрезвычайной ситуации отменен, так как причины ее введения устранены.

Режим ЧС вводился для того, чтобы сельхозпроизводители имели возможность получить выплаты в случае повреждения или утраты урожая.