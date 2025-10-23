Омск-Информ
Из-за раннего снега в Омской области погибло 100 гектаров урожая

Оставшиеся в полях зерновые власти намерены спасать с помощью режима ЧС.

Сегодня на сайте правительства Омской области появилось распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за погоды. Рано выпавший снег, переувлажнение почвы и минусовая температура в регионе осложняют уборку урожая.

- В связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га, - указано в документе.

Отметим, что в октябре температура воздуха в Омской области понижалась до -8 градусов, а осадков выпало до 456 % от нормы. Снежный покров в некоторых районах достигал 20 см.

