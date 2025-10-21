Спасти урожай: режим ЧС введут по всей Омской области

Из-за сложных условий уборочной кампании губернатор распространит режим ЧС на весь регион.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание, посвященное ходу уборочной кампании 2025 года. Нынешняя страда сопровождается значительными трудностями: переувлажнение почвы и ранние снежные осадки заставили местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации сразу в 16 районах области. Сегодня этот режим продолжает действовать в трех районах.

Во время заседания было решено распространить действие режима ЧС на всю область, что даст возможность аграриям обращаться в страховые компании для возмещения убытков. В ближайшее время губернатор подпишет соответствующие документы.

– Наш регион находится в зоне рискованного земледелия, и важно, чтобы аграрии продолжали активно работать со страховыми организациями. Сейчас в Омской области застраховано 959 тысяч гектаров, – сообщил Хоценко.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграриям удалось собрать более 3,4 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 22 центнеров с гектара.

Ранее сообщалось, что из-за рано выпавшего в регионе снега на полях может остаться до 20 % урожая.