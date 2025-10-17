«Ситуация критическая»: урожай в Омской области ушел под снег

В полях региона останутся сотни гектаров неубранного урожая.

В Омской области складывается критическая ситуация с уборкой зерновых. Из-за рано выпавшего в регионе снега в полях может остаться до 20 % урожая. Сельхозтехника не может работать в сугробах, аграрии вынужденно бездействуют и начинают прикидывать убытки.

– Для нас это критичная ситуация, можно, конечно, надеяться на погоду – если снег подтает, немного просохнет. Однозначно нас ожидают большие потери, – в комментарии ГТРК «Иртыш» замглавы сельхозпредприятия из Черлакского района Максим Левшунов. – Под снегом культура мокнет, отсыревает, гниет. Она низко наклонена и поднять комбайном рапс не представляется возможным.

Левшунов отметил, что ситуации, когда первый снег выпал так рано и долго лежит, не тая, не было очень давно.

– Даже мой отец с сорокалетним стажем работы такого не припомнит, то есть это какая-то аномалия, – заявил Левшунов.

Несмотря на проблемы с уборкой, урожай зерновых в регионе очень хороший – в закрома засыпали около 3,5 млн тонн зерна. О ситуации с урожаем в эфире 12 канала рассказал депутат Заксобрания Омской области, ветеран АПК Владимир Пушкарев.

– В этом году ожидается значительный рост производства масличных культур: рапса, льна, подсолнечника. Подсолнечник, кстати, при нашей снежной беде мы сможем еще убрать, поскольку он хорошо себя чувствует, – отметил депутат Пушкарев.

Ближайшие выходные омских аграриев не порадуют. По прогнозу метеорологов, вновь ожидаются осадки.