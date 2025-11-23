Один суперфорвард «Авангарда» выходит на лед, а другой уходит в тень

Николай Прохоркин, вероятно, на больничном.

Результативного нападающего «Авангарда» Николая Прохоркина не оказалось в составе, заявленном на игру с «Барысом». Напомним, что ранее омский клуб сообщал о болезни форварда.

Отметим, что исчезнувший Прохоркин набрал 20 очков за 25 игр этого сезона. Против казахстанской команды также не сыграет защитник Семен Чистяков – его тоже нет в списке.

Помимо этого, «Авангард» объявил о возвращении в игру нападающего Василия Пономарева, который ранее был травмирован и не участвовал в матчах.

Напомним, что матч против «Барыса» в Астане начнется в 18:00 по омскому времени.