Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» сыграет с «Барысом» после масштабной работы над ошибками

После каждого матча с казахстанской командой тренерский штаб указывает на ошибки омичей.

Сегодня, 23 ноября, хоккейный клуб «Авангард» встретится с «Барысом» в Астане. Этот матч станет началом второго этапа продолжительной выездной серии «ястребов».

Отметим, что на сегодняшний день омская команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав к концу ноября 37 очков.

Напомним, что каждая игра с омской команды с «Барысом» приводит к «разносу» от тренерского штаба «ястребов».

– Иногда зрелость у нас есть, иногда – нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры, – рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше после прошлой игры с казахстанской командой.

Результаты работы «Авангарда» над собственными ошибками омичи увидят сегодня 18:00 по омскому времени.

·Спорт

«Авангард» сыграет с «Барысом» после масштабной работы над ошибками

После каждого матча с казахстанской командой тренерский штаб указывает на ошибки омичей.

Сегодня, 23 ноября, хоккейный клуб «Авангард» встретится с «Барысом» в Астане. Этот матч станет началом второго этапа продолжительной выездной серии «ястребов».

Отметим, что на сегодняшний день омская команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав к концу ноября 37 очков.

Напомним, что каждая игра с омской команды с «Барысом» приводит к «разносу» от тренерского штаба «ястребов».

– Иногда зрелость у нас есть, иногда – нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры, – рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше после прошлой игры с казахстанской командой.

Результаты работы «Авангарда» над собственными ошибками омичи увидят сегодня 18:00 по омскому времени.