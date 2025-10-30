Ги Буше «Авангарда» назвал главную ошибку в матче с «Барысом»

Главный тренер раскритиковал команду за игру во втором и третьем периодах.

hawk.ru Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Барысом», завершившийся со счетом 4:3 в пользу омичей.

На послематчевой пресс-конференции Буше заявил, что ему не понравился третий период в исполнении своей команды.

– Первый период мы провели уверенно, здорово смотрелись по всей площадке, была видна зрелость. Это наш стиль, так и должны играть. Во втором периоде стали мудрить, выдумывать, от этого пошли потери в нейтральной зоне, не совсем чистые входы, и инициатива стала отходить сопернику. Такое качество нашей игры перешло и дальше, и вот третий период мне, конечно, не понравился. «Барыс» почувствовал надежду на возвращение, чего мы не должны были допускать. Иногда зрелость у нас есть, иногда – нет, но мы продолжаем работать над качеством нашей игры, – сказал Буше.

Канадский специалист указал на главную ошибку команды: при получении преимущества некоторые игроки стремятся увеличить отрыв, пренебрегая защитой.

– Когда ты видишь, что счет достаточно крупный, то хочешь забить еще и еще, полностью фокусируешься на атаке, забывая про оборону. Так инициатива переходит к сопернику, и появляется некая паника, суета. Все это исходит от того, что мы отходим от своей игры, пытаемся усложнить, – добавил тренер.

Напомним, что в следующей игре «ястребы» примут на домашнем льду нижнекамский «Нефтехимик». Матч пройдет в субботу, 1 ноября.