«Авангард» мстил «Барысу» за разгром и едва не проиграл дома

Еще чуть-чуть, и «барсы» успели бы отыграться.

Hawk.ru

На «G-Drive Арене» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Барысом». Омская команда жаждала взять реванш за недавнее поражение в Астане с разгромным счетом 2:6.

И поначалу все шло неплохо. Уже в первом период нападающий «Авангарда» Константин Окулов оформил «дубль», и хозяева ушли на перерыв с комфортным счетом 2:0. Во втором периоде «ястребы» отличились еще дважды. Сначала это сделал Дмитрий Рашевский, затем капитан омичей Дамир Шарипзянов отправил в ворота гостей четвертую шайбу. Между этими голами уместилась шайбы от «Барыса» отыграл, и второй период закончился счетом 4:1.

В третьем периоде «Авангард» мог довести дело до разгрома казахстанской команды, однако вместо этого устроил себе «веселую» концовку, пропустив дважды за 35 секунд. Финальный штурм «Барысу» не сильно удался, и омичи сумели-таки взять трудные два очка, победив со счетом 4:3. Реванш за Астану получился скомканным.