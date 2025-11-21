Агент экс-звезды «Авангарда» заявил, что Ткачев не будет ничего доказывать Омску

Экс-форвард омского «Авангарда» Владимир Ткачев, выступающий за магнитогорский «Металлург», возглавляет список бомбардиров КХЛ. В 29 матчах сезона он забросил семь шайб и сделал 31 результативную передачу.
По словам его агента Шуми Бабаева, хоккеист доволен своим переходом и они вместе рассчитывали на такое развитие событий.
– Мы перешли в «Металлург», потому что понимали, что так и должно быть. Я рад, что Ткачев полезен команде и рядом с ним молодые ребята проявили себя с новой стороны и стали лидерами КХЛ, он им в этом помог. Все хорошо, это начало пути, окончательно все будет видно в конце сезона, – цитирует агента «Матч ТВ».
Агент также отметил, что переход из омской команды никак не повлиял на Ткачева.
– Ему не нужно никакому Омску, да и вообще никому, ничего доказывать. Он делает свою работу в новой команде. Получает удовольствие и не собирается никому ничего доказывать, – подчеркнул Бабаев.
Напомним, что 18 июля «Авангард» принял решение о расторжении контракта с Ткачевым. После этого форвард продолжил карьеру в магнитогорском «Металлурге».