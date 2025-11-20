Переводить на газ не планируют: омскую ТЭЦ-5 отремонтируют под работу на угле

В ближайшее время ждать перевода теплоэлектроцентрали на газ не стоит.

Крупнейшая омская теплоэлектростанция ТЭЦ-5 проведет ремонт электродвигателей, используемых в технологических процессах. Об этом говорится в документации закупки, размещенной АО «ТГК-11».

Согласно техническим условиям, подрядчику предстоит осуществить ремонт двигателей, установленных на насосах, отвечающих за циркуляцию сетевой воды, а также на дымососах, обеспечивающих удаление газов из котлов. Кроме того, необходимо провести диагностику и ремонт электромеханических устройств, встроенных в электродробилки, измельчающие уголь для последующего сгорания в котлах.

Подведение итогов конкурса запланировано на 4 февраля 2026 года, а завершить работы подрядчик должен до конца года. На ремонт выделяется 48,2 млн рублей.

На отремонтированные двигатели будет предоставлена гарантия сроком на один год. То есть в ближайшее время ждать перевода ТЭЦ-5 на газ не стоит. Напомним, что, по словам представителей «ТГК-11», экономическое обоснование подключения теплоэлектроцентралей Омска к газопроводу существует уже 5 лет.

Напомним, что в начале этого месяца омичи запустили петицию, которая требует перевода омских ТЭЦ на газ. В ответ на жалобы омичей «ТГК-11» заявила, что разделяет обеспокоенность горожан и проводит постоянный экологический мониторинг своих объектов.

Представители компании также отметили, что согласно проверкам Росприроднадзора начиная с января этого года превышения установленных норм выбросов зафиксировано не было.