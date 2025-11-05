«Старая и изношенная»: омичи требуют перевода ТЭЦ-5 на газ

Активисты запустили петицию.

omskinform.ru

Омичи начали сбор подписей под петицией, требующей решения экологической проблемы с регулярными загрязнениями воздуха. По словам активистов проекта «Дыши Омск», загрязнения напрямую связаны с постоянными выбросами из труб ТЭЦ-5, принадлежащей компании «ТГК-11». Петиция опубликована на сайте Change.org.

Активисты обратили внимание на постоянное присутствие густого черного дыма из трубы ТЭЦ-5, который визуально наблюдается в разных районах города. В петиции напоминают, что в декабре 2023 года произошла серьезная авария на ТЭЦ-5, из-за которой тысячи домохозяйств остались без отопления, а образовательные учреждения были вынуждены закрыться. По их мнению, корень проблемы кроется в техническом износе ТЭЦ и устаревшем оборудовании.

– Это не внезапная проблема, она накапливалась годами и вылилась в системный кризис. Наши ТЭЦ, принадлежащие компании «ТГК‑11», старые и изношенные, – сказано в петиции.

Авторы убеждены, что модернизация ТЭЦ-5 и перевод котлов на газ являются обязательным шагом для улучшения экологической обстановки. Также они критикуют пассивность надзорных органов, считая, что одними штрафами проблему не решить.

В петицию включено требование о передаче АО «ТГК-11» в государственное управление. По состоянию на утро 5 ноября, петицию подписали более 70 человек, и их число продолжает расти.