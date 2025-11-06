«Превышений не выявлено»: в ТГК-11 ответили на петицию обеспокоенных выбросами омичей

Энергетики отчитались о проверках и объяснили, почему перевести котлы на газ невозможно.

omskinform.ru

В ТГК-11 прокомментировали петицию омичей, обеспокоенных регулярными загрязнениями воздуха, которые активисты связывают с выбросами ТЭЦ-5. Компания заявила, что разделяет обеспокоенность горожан и проводит постоянный экологический мониторинг своих объектов.

Представители компании отметили, что согласно проверкам Росприроднадзора начиная с января 2025 года превышения установленных норм выбросов зафиксировано не было.

– С начала 2025 года на предприятиях Росприроднадзор провел шесть проверок. По их результатам превышений допустимых нормативов не выявлено. Дым из труб теплоэнергоцентрали – это часть всего технологического процесса производства теплоэнергии, черным он бывает в процессе растопки котлоагрегатов для обеспечения и поддержания теплоснабжения, – пояснили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что ТГК-11 также является участником проекта «Чистый воздух» и реализует более десяти мероприятий по модернизации оборудования, направленных на улучшение экологических показателей. Однако эти мероприятия требуют огромных затрат.

– Учитывая, что теплоэнергоцентрали являются ключевыми инфраструктурными объектами компании для производства теплоэнергии, процесс их модернизации требует масштабных ресурсных и временных затрат, – добавили в компании.

Напомним, активисты считают, что модернизация ТЭЦ-5 и перевод котлов на газ являются обязательным шагом для улучшения экологической обстановки.